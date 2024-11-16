Оппозиционеры исключили применение силы для отставки президента Абхазии Бжании

Оппозиционеры не собираются силой добиваться удовлетворения их требований по отставке президента Абхазии Аслана Бжании. Об этом сообщил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба.

Ардзинба дополнил, что его соратники «не собираются ни на кого нападать». Они ожидают, что глава республики осознает допущенные им ошибки и примет «мужественное решение» о сложении полномочий.