Оппозиционеры исключили применение силы для отставки президента Абхазии Бжании
Оппозиционеры не собираются силой добиваться удовлетворения их требований по отставке президента Абхазии Аслана Бжании. Об этом сообщил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба.
Ардзинба дополнил, что его соратники «не собираются ни на кого нападать». Они ожидают, что глава республики осознает допущенные им ошибки и примет «мужественное решение» о сложении полномочий.
«Как только президент напишет заявление об отставке, все из этих корпусов уйдут и будет нормальная жизнедеятельность», — отметил оппозиционер на заседании координационного совета в парламенте.
Напомним, что 15 ноября у парламента Абхазии прошёл протест против законопроекта «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Митингующие требовали отклонить документ. Акция переросла в столкновения с полицией и штурм зданий парламента и администрации президента. В ночь на 16 ноября стало известно, что глава республики покинул Сухум. Тем временем представители оппозиции призвали граждан к новому собранию у парламента.
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