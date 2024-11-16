Президент Абхазии назвал условие для своей отставки
Бжания согласился уйти в отставку, если оппозиция покинет здание парламента
Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности уйти в отставку, когда оппозиция освободит захваченное здание парламента в Сухуме. Соответствующее заявление прозвучало на встрече политика с народом в его родном селе Тамыш Очамчырского района.
«Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат», — сказал Бжания на встрече со сторонниками.
Напомним, ситуация в Абхазии обострилась 11 ноября. В тот день задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Протестующие перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели блокировать их окончательно. По мнению демонстрантов, прежде, чем ратифицировать соглашение, нужно урегулировать земельные законы в республике. 15 ноября протесты вновь вспыхнули с новой силой. Оппозиционеры полностью взяли под контроль правительственный комплекс зданий в Сухуме и вручили президенту Абхазии Аслану Бжании требование об отставке. Тот покинул столицу и уехал в родное село. Сегодня оппозиция устроила новую акцию протеста.