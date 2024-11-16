Президент Абхазии назвал условие для своей отставки

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности уйти в отставку, когда оппозиция освободит захваченное здание парламента в Сухуме. Соответствующее заявление прозвучало на встрече политика с народом в его родном селе Тамыш Очамчырского района.

«Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат», — сказал Бжания на встрече со сторонниками.