Протестующие в Абхазии отвергли предложение Бжании о новых выборах президента
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме. Обложка © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА
Протестующие в Сухуме продолжают удерживать здание парламента, несмотря на предложение президента Абхазии Аслана Бжании о проведении досрочных выборов. Участники акции заявили о своём намерении не покидать административный комплекс до выполнения своих требований.
Тем временем парламент Абхазии принял решение выступить площадкой для переговоров между властями и оппозицией, заявил депутат Леонид Лакербая во время встречи Бжании с его сторонниками в селе Тамыш Очамчырского района. По его словам, это решение направлено на деэскалацию напряжённости в регионе.
«Парламент будет той площадкой, которая будет готова сближать позицию, и парламент будет тем органом, который сделает всё, чтобы вернуть развитие событий в конституционное поле», — сказал Лакербая
Ранее Аслан Бжания заявил о готовности уйти в отставку, когда оппозиция освободит захваченное здание парламента. Сейчас демонстранты по-прежнему находятся у административного здания. Они считают, что Бжания должен немедленно уйти в отставку.
Напомним, ситуация в Абхазии обострилась 11 ноября. В тот день задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Протестующие перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели блокировать их окончательно. По мнению демонстрантов, прежде, чем ратифицировать соглашение, нужно урегулировать земельные законы в республике. 15 ноября протесты вновь вспыхнули с новой силой. Оппозиционеры полностью взяли под контроль правительственный комплекс зданий в Сухуме и вручили президенту Абхазии Аслану Бжании требование об отставке. Тот покинул столицу и уехал в родное село. Сегодня оппозиция устроила новую акцию протеста.