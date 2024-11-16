Протестующие в Абхазии отвергли предложение Бжании о новых выборах президента

Протестующие в Сухуме продолжают удерживать здание парламента, несмотря на предложение президента Абхазии Аслана Бжании о проведении досрочных выборов. Участники акции заявили о своём намерении не покидать административный комплекс до выполнения своих требований.

Тем временем парламент Абхазии принял решение выступить площадкой для переговоров между властями и оппозицией, заявил депутат Леонид Лакербая во время встречи Бжании с его сторонниками в селе Тамыш Очамчырского района. По его словам, это решение направлено на деэскалацию напряжённости в регионе.

«Парламент будет той площадкой, которая будет готова сближать позицию, и парламент будет тем органом, который сделает всё, чтобы вернуть развитие событий в конституционное поле», — сказал Лакербая