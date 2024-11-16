Президент Абхазии Бжания пообещал стабилизировать ситуацию в республике

Ситуация в Абхазии будет стабилизирована и возвращена в правовое русло. Такое обещание дал президент республики Аслан Бжания на выездном заседании правительства в своём родном селе Тамыш.

«Ситуация будет стабилизирована, мы всё вернём в правовое русло. Наша задача состоит именно в этом. Поэтому никакому давлению не подчиняться. Есть президент. Есть закон. Есть родина, которой мы с вами должны служить», — указал Бжания.