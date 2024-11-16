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16 ноября, 16:43

Президент Абхазии Бжания пообещал стабилизировать ситуацию в республике

Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Ситуация в Абхазии будет стабилизирована и возвращена в правовое русло. Такое обещание дал президент республики Аслан Бжания на выездном заседании правительства в своём родном селе Тамыш.

«Ситуация будет стабилизирована, мы всё вернём в правовое русло. Наша задача состоит именно в этом. Поэтому никакому давлению не подчиняться. Есть президент. Есть закон. Есть родина, которой мы с вами должны служить», — указал Бжания.

По его словам, оппозиция, несмотря на попытку государственного переворота, контролирует только комплекс правительственных зданий. Президент Абхазии отметил, что во всём остальном действует законная власть, работающая в усиленном режиме.

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Причиной разногласий между властями и оппозицией Абхазии стало соглашение о российских инвестициях. Оппозиция считает, что сначала нужно урегулировать законодательство республики, а уже потом ратифицировать соглашение. Первые протесты начались 11 ноября, а 15 ноября они продолжились. Оппозиционеры полностью взяли под контроль правительственный комплекс зданий в столице страны Сухуме и вручили президенту Бжании требование об отставке. Тот покинул столицу и уехал в родное село. 16 ноября произошла очередная акция протеста. Глава республики согласился уйти в отставку при условии, что оппозиция покинет здание парламента.

Дарья Нарыкова
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