В Абхазии протестующие демонтируют «забор позора» у здания парламента

Участники оппозиционной акции в Абхазии начали демонтировать «забор позора» вокруг парламента республики. Участники волнений считают, что это противоречит менталитету абхазцев и создает пропасть между властью и простым народом. Об этом сообщается в телеграм-канале «РЕСПУБЛИКА».