В Абхазии протестующие демонтируют «забор позора» у здания парламента
Участники оппозиционной акции в Абхазии начали демонтировать «забор позора» вокруг парламента республики. Участники волнений считают, что это противоречит менталитету абхазцев и создает пропасть между властью и простым народом. Об этом сообщается в телеграм-канале «РЕСПУБЛИКА».
В Абхазии протестующие начали демонтаж забора вокруг парламента. Видео © Telegram / «RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА»
Вооружившись болгарками и подручными инструментами, протестующие начали демонтаж. Они намерены перенести забор к границе с Грузией, где передадут его пограничной службе, чтобы обустроить границу с соседней республикой.
Напомним, что протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. По словам демонстрантов, прежде, чем одобрить договор, нужно урегулировать республиканские земельные законы. 15 ноября протесты вспыхнули с новой силой. Митингующие полностью захватили под контроль комплекс зданий правительства в Сухуме и вручили президенту Бжании требование об отставке. Тот оставил столицу, уехав в родное село. Накануне произошла очередная акция протеста.
Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА