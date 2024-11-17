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17 ноября, 11:38

В Абхазии протестующие демонтируют «забор позора» у здания парламента

Участники оппозиционной акции в Абхазии начали демонтировать «забор позора» вокруг парламента республики. Участники волнений считают, что это противоречит менталитету абхазцев и создает пропасть между властью и простым народом. Об этом сообщается в телеграм-канале «РЕСПУБЛИКА».

В Абхазии протестующие начали демонтаж забора вокруг парламента. Видео © Telegram / «RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА»

Вооружившись болгарками и подручными инструментами, протестующие начали демонтаж. Они намерены перенести забор к границе с Грузией, где передадут его пограничной службе, чтобы обустроить границу с соседней республикой.

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Напомним, что протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. По словам демонстрантов, прежде, чем одобрить договор, нужно урегулировать республиканские земельные законы. 15 ноября протесты вспыхнули с новой силой. Митингующие полностью захватили под контроль комплекс зданий правительства в Сухуме и вручили президенту Бжании требование об отставке. Тот оставил столицу, уехав в родное село. Накануне произошла очередная акция протеста.

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Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

Мария Любицкая
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