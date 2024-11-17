Аслан Бжания заявил, что остаётся избранным президентом Абхазии
Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Алексей Никольский
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что остаётся избранным лидером республики, несмотря на заявления представителей оппозиции. По его словам, политический кризис можно преодолеть на основе решения, которое предложили власти.
«Есть закон, с точки зрения закона я являюсь избранным президентом», — указал Бжания в разговоре с ТАСС.
Также он отметил, что пока не произошло ничего непоправимого. Оппозиции предложен законный конституционный выход из ситуации. Так, Бжания готов уйти в отставку, если оппозиция освободит захваченное здание парламента. Также политик предложил провести в республике досрочные выборы. Накануне его инициативы были отвергнуты протестующими. Бжания тем не менее обещает стабилизировать ситуацию в республике.
Напомним, что протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. По словам демонстрантов, прежде, чем одобрить договор, нужно урегулировать республиканские земельные законы. 15 ноября протесты вспыхнули с новой силой. Митингующие полностью захватили под контроль комплекс зданий правительства в Сухуме и вручили президенту Бжании требование об отставке. Тот оставил столицу, уехав в родное село. Накануне произошла очередная акция протеста.