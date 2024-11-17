«Разные взгляды»: Абхазская оппозиция отвергла солидарность президента Грузии

«Абхазская оппозиция ведёт внутриполитическую борьбу исключительно в интересах многонационального народа Абхазии. А вот чьи интересы выражает Зурабишвили мы не знаем, да и, честно говоря, нас это не очень интересует», — написал он в телеграм-канале.

Ардзинба напомнил президенту Грузии, что Абхазия является свободной страной, которая сама решает свою судьбу, выбирает направления развития и определяет национальные интересы. Он также добавил, что у Зурабишвили и абхазской оппозиции разные взгляды не только на настоящее и будущее республики, но и на жизнь, политику и мораль.