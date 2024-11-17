«Разные взгляды»: Абхазская оппозиция отвергла солидарность президента Грузии
Ардзинба: Оппозиции Абхазии не нужна солидарность президента Грузии Зурабишвили
Оппозиция Абхазии не нуждается в солидарности президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом заявил председатель общественной организации «Абхазское народное движение» и экс-министр экономики республики Адгур Ардзинба.
«Абхазская оппозиция ведёт внутриполитическую борьбу исключительно в интересах многонационального народа Абхазии. А вот чьи интересы выражает Зурабишвили мы не знаем, да и, честно говоря, нас это не очень интересует», — написал он в телеграм-канале.
Ардзинба напомнил президенту Грузии, что Абхазия является свободной страной, которая сама решает свою судьбу, выбирает направления развития и определяет национальные интересы. Он также добавил, что у Зурабишвили и абхазской оппозиции разные взгляды не только на настоящее и будущее республики, но и на жизнь, политику и мораль.
Напомним, что протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. По словам демонстрантов, прежде, чем одобрить договор, нужно урегулировать республиканские земельные законы. Вскоре, 15 ноября, протесты разгорелись с новой силой: митингующие полностью захватили под контроль комплекс зданий правительства в столице и вручили президенту Бжании требование об отставке. Тот оставил столицу, уехав в родное село Тамыш Очамчырского районе. Накануне произошла очередная акция протеста. Глава республики назвал митинги попыткой госпереворота. Сегодня, 17 ноября, протестующие начали демонтировать забор около парламента.
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