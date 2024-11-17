Абхазская оппозиция грозит Бжании созданием временного правительства

Абхазская оппозиция намерена создать временное правительство, если президент Аслан Бжания не уйдёт в отставку. Об этом журалистам заявил председатель общественной организации ветеранов войны «Аруаа» Темур Гулиа. По его словам, у главы государства есть время до вечера.