Абхазская оппозиция грозит Бжании созданием временного правительства
В Абхазии оппозиция создаст временное правительство, если Бжания не покинет пост
Абхазская оппозиция намерена создать временное правительство, если президент Аслан Бжания не уйдёт в отставку. Об этом журалистам заявил председатель общественной организации ветеранов войны «Аруаа» Темур Гулиа. По его словам, у главы государства есть время до вечера.
«[Иначе] мы из числа координационного совета организуем временное правительство, созовём всех госслужащих на работу, обеспечим условия для работы и будем контролировать процесс государственного управления», — сказал собеседник ТАСС, отметив, что «страна должна продолжать жить», и оппозиция «думает о народе».
Напомним, что протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. По словам демонстрантов, прежде, чем одобрить договор, нужно урегулировать республиканские земельные законы. 15 ноября протесты вспыхнули с новой силой. Митингующие полностью захватили под контроль комплекс зданий правительства в столице и вручили президенту Бжании требование об отставке. Тот оставил столицу, уехав в родное село Тамыш Очамчырского района. Накануне произошла очередная акция протеста. Глава республики назвал митинги попыткой государственного переворота. Сегодня, 17 ноября, протестующие начали демонтировать забор около парламента. По мнению оппозиции, именно законодательный орган остался единственным легитимным в стране.
Telegram / «RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА»