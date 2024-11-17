Инфоцентр Абхазии: Оппозиция пытается развернуть дезинформационную кампанию в РФ
Инфоцентр президента Абхазии выразил обеспокоенность, что представители оппозиции пытаются развернуть дезинформационную кампанию в России. Заявление организации опубликовано в телеграм-канале.
«Дезинформационная кампания абхазской оппозиции вышла за рамки манипулирования общественным мнением внутри страны и распространилась на российских партнёров, являющихся ключевыми стратегическими союзниками Абхазии», — указано в сообщении.
Там добавили, что оппозиция стремится нанести ущерб отношениям двух стран и расшатать обстановку в самой Абхазии. По информации инфоцентра, оппозиционные ресурсы распространяют ложную информацию о позиции РФ по поводу текущего кризиса. Уточняется, что протестующие пытаются посеять недоверие к гарантиям безопасности России и экономической поддержке республики.
Кроме того, инфоцентр заявил, что разрешение политического кризиса с помощью силы только дестабилизирует обстановку в Абхазии, приведёт к экономическим потерям и ухудшит гуманитарную ситуацию. Мирное же решение, по словам представителей инфоцентра, восстановит стабильность и привлечёт инвесторов.
Причиной разногласий между властями и оппозицией Абхазии стало соглашение о российских инвестициях. Оппозиция считает, что сначала нужно урегулировать законодательство республики, а уже потом ратифицировать соглашение. Первые протесты начались 11 ноября, а 15 ноября они вспыхнули с новой силой. Оппозиционеры полностью взяли под контроль правительственный комплекс зданий в столице страны Сухуме и вручили президенту Аслану Бжании требование об отставке. Тот покинул столицу и уехал в родное село. 16 ноября произошла очередная акция протеста. Глава республики согласился уйти в отставку при условии, что оппозиция покинет здание парламента. Также Бжания предложил провести в республике досрочные выборы. Однако его инициативы были отвергнуты протестующими.
Telegram / Абхазский Портал