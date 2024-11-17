Инфоцентр Абхазии: Оппозиция пытается развернуть дезинформационную кампанию в РФ

Инфоцентр президента Абхазии выразил обеспокоенность, что представители оппозиции пытаются развернуть дезинформационную кампанию в России. Заявление организации опубликовано в телеграм-канале.

«Дезинформационная кампания абхазской оппозиции вышла за рамки манипулирования общественным мнением внутри страны и распространилась на российских партнёров, являющихся ключевыми стратегическими союзниками Абхазии», — указано в сообщении.

Там добавили, что оппозиция стремится нанести ущерб отношениям двух стран и расшатать обстановку в самой Абхазии. По информации инфоцентра, оппозиционные ресурсы распространяют ложную информацию о позиции РФ по поводу текущего кризиса. Уточняется, что протестующие пытаются посеять недоверие к гарантиям безопасности России и экономической поддержке республики.