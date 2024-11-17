Оппозиция назвала парламент Абхазии единственным легитимным органом власти
Парламент Абхазии является единственным легитимным органом власти в стране, он обязан взять на себя всю полноту ответственности за настоящее и будущее страны. Об этом заявили представители оппозиции в координационном совете по выходу из политического кризиса.
«Парламент Абхазии как единственный легитимный орган республики обязан взять на себя всю полноту ответственности за настоящее и будущее государственности Абхазии», — указано в сообщении.
Напомним, что протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. По словам демонстрантов, прежде, чем одобрить договор, нужно урегулировать республиканские земельные законы. 15 ноября протесты вспыхнули с новой силой. Митингующие полностью захватили под контроль комплекс зданий правительства в столице и вручили президенту Бжании требование об отставке. Тот оставил столицу, уехав в родное село Тамыш Очамчырского районе. Накануне произошла очередная акция протеста. Глава республики назвал митинги попыткой государственного переворота. Сегодня, 17 ноября, протестующие начали демонтировать забор около парламента.
Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА