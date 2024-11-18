Песков выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Абхазии

Москва хотела бы, чтобы ситуация в Абхазии успокоилась в кратчайшие сроки. Отношения с этой страной являются одним из приоритетов России, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы, конечно, выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике и хотели бы, чтобы эта ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле», — сказал представитель Кремля.