Песков выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Абхазии
Протест в Абхазии. Фото © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА
Москва хотела бы, чтобы ситуация в Абхазии успокоилась в кратчайшие сроки. Отношения с этой страной являются одним из приоритетов России, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Мы, конечно, выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике и хотели бы, чтобы эта ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле», — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что отношения с Абхазией являются весьма важным для России приоритетом во внешней политике.
Напомним, что 11 ноября в Абхазии прошли массовые беспорядки, когда полиция задержала нескольких местных оппозиционеров. Протестующие требовали внести изменения в земельные законы республики. 15 ноября протесты вошли в разгар: люди захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, а президенту Аслану Бжании было вручено требование об отставке. 18 ноября оппозиция предложила вместо него назначить главой страны вице-президента Бадра Гунбу.