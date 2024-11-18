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18 ноября, 09:47

Песков выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Абхазии

Протест в Абхазии. Фото © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

Протест в Абхазии. Фото © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

Москва хотела бы, чтобы ситуация в Абхазии успокоилась в кратчайшие сроки. Отношения с этой страной являются одним из приоритетов России, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы, конечно, выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике и хотели бы, чтобы эта ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что отношения с Абхазией являются весьма важным для России приоритетом во внешней политике.

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Напомним, что 11 ноября в Абхазии прошли массовые беспорядки, когда полиция задержала нескольких местных оппозиционеров. Протестующие требовали внести изменения в земельные законы республики. 15 ноября протесты вошли в разгар: люди захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, а президенту Аслану Бжании было вручено требование об отставке. 18 ноября оппозиция предложила вместо него назначить главой страны вице-президента Бадра Гунбу.

Владимир Озеров
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