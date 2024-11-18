Охрана сорвала попытку захвата инфоцентра Абхазии
Инфоцентр Абхазии: Неизвестная группа лиц пыталась захватить телерадиокомпанию
В Абхазии неизвестные попытались захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК). Охрана была вынуждена сделать предупредительные выстрелы, чтобы не допустить проникновения на территорию. Информация о происшествии поступила от инфоцентра президента республики.
Группа лиц, предположительно связанных с оппозиционными силами, подъехала к зданию телекомпании с намерением взять под контроль вещание, уточнили в инфоцентре. Сотрудники АГТРК отметили, что инцидент завершился без дальнейших происшествий, и телекомпания вернулась к обычной работе.
«Руководство АГТРК выражает благодарность службам охраны за оперативное реагирование и обеспечение безопасности на объекте, а также подчёркивает недопустимость подобных действий, ставящих под угрозу стабильность в Республике Абхазия», — говорится в заявлении.
Кроме того, администрация президента подчеркнула необходимость принятия срочных мер по усилению охраны телекомпании, чтобы исключить повторные нападения. Оппозиционные силы, в свою очередь, призвали МВД взять ситуацию на телевидении под контроль, отметив, что вооружённые люди у здания усугубляют напряжение в республике.
Напомним, что 11 ноября в Абхазии начались массовые беспорядки из-за задержания местных оппозиционеров. Демонстранты потребовали сначала внести изменения в земельные законы республики. 15 ноября протесты усилились: митингующие захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме и вручили президенту Аслану Бжании требование об отставке. 18 ноября оппозиция предложила назначить вице-президента Бадра Гунбу главой Абхазии.
Telegram / Абхазский Портал