Охрана сорвала попытку захвата инфоцентра Абхазии

В Абхазии неизвестные попытались захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК). Охрана была вынуждена сделать предупредительные выстрелы, чтобы не допустить проникновения на территорию. Информация о происшествии поступила от инфоцентра президента республики.

Группа лиц, предположительно связанных с оппозиционными силами, подъехала к зданию телекомпании с намерением взять под контроль вещание, уточнили в инфоцентре. Сотрудники АГТРК отметили, что инцидент завершился без дальнейших происшествий, и телекомпания вернулась к обычной работе.

«Руководство АГТРК выражает благодарность службам охраны за оперативное реагирование и обеспечение безопасности на объекте, а также подчёркивает недопустимость подобных действий, ставящих под угрозу стабильность в Республике Абхазия», — говорится в заявлении.