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17 ноября, 15:01

Президент Абхазии предупредил о риске отключения света из-за кризиса в республике

Президент Абхазии Бжания: Люди могут остаться без электричества из-за оппозиции

Президент Абхазии Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Президент Абхазии Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Действия представителей оппозиции в Абхазии по дезорганизации работы правительства приведут к тому, что жители могут остаться без электричества. Об этом предупредил президент республики Аслан Бжания.

«Сейчас осенне-зимний период, и всё должно функционировать в штатном режиме — образовательные, медицинские учреждения, состояние вооружённых сил, обеспечение населения электроэнергией. Эти вопросы будет решать правительство», — подчеркнул глава республики в интервью «Апсныпресс».

Бжания отметил, что властям будет сложнее решать вопросы, пока занят комплекс правительственных зданий. По его словам, из-за этого в ближайшее время абхазцы могут остаться без света. Президент республики добавил, что сейчас в стране действуют четырёхчасовые отключения электроэнергии, но ситуация может стать хуже. Бжания призвал соотечественников не поддаваться на провокации.

Абхазская оппозиция грозит Бжании созданием временного правительства
Абхазская оппозиция грозит Бжании созданием временного правительства

Напомним, что протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. По словам демонстрантов, прежде, чем одобрить договор, нужно урегулировать республиканские земельные законы. А 15 ноября протесты разгорелись с новой силой: митингующие полностью захватили под контроль комплекс зданий правительства в столице и вручили президенту Бжании требование об отставке. Накануне произошла очередная акция протеста. Глава республики назвал митинги попыткой госпереворота. Сегодня, 17 ноября, протестующие начали демонтировать забор около парламента.

Дарья Нарыкова
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