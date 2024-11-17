Президент Абхазии предупредил о риске отключения света из-за кризиса в республике

Действия представителей оппозиции в Абхазии по дезорганизации работы правительства приведут к тому, что жители могут остаться без электричества. Об этом предупредил президент республики Аслан Бжания.

«Сейчас осенне-зимний период, и всё должно функционировать в штатном режиме — образовательные, медицинские учреждения, состояние вооружённых сил, обеспечение населения электроэнергией. Эти вопросы будет решать правительство», — подчеркнул глава республики в интервью «Апсныпресс».

Бжания отметил, что властям будет сложнее решать вопросы, пока занят комплекс правительственных зданий. По его словам, из-за этого в ближайшее время абхазцы могут остаться без света. Президент республики добавил, что сейчас в стране действуют четырёхчасовые отключения электроэнергии, но ситуация может стать хуже. Бжания призвал соотечественников не поддаваться на провокации.