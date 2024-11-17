Президент Абхазии предупредил о риске отключения света из-за кризиса в республике
Президент Абхазии Бжания: Люди могут остаться без электричества из-за оппозиции
Президент Абхазии Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Действия представителей оппозиции в Абхазии по дезорганизации работы правительства приведут к тому, что жители могут остаться без электричества. Об этом предупредил президент республики Аслан Бжания.
«Сейчас осенне-зимний период, и всё должно функционировать в штатном режиме — образовательные, медицинские учреждения, состояние вооружённых сил, обеспечение населения электроэнергией. Эти вопросы будет решать правительство», — подчеркнул глава республики в интервью «Апсныпресс».
Бжания отметил, что властям будет сложнее решать вопросы, пока занят комплекс правительственных зданий. По его словам, из-за этого в ближайшее время абхазцы могут остаться без света. Президент республики добавил, что сейчас в стране действуют четырёхчасовые отключения электроэнергии, но ситуация может стать хуже. Бжания призвал соотечественников не поддаваться на провокации.
Напомним, что протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. По словам демонстрантов, прежде, чем одобрить договор, нужно урегулировать республиканские земельные законы. А 15 ноября протесты разгорелись с новой силой: митингующие полностью захватили под контроль комплекс зданий правительства в столице и вручили президенту Бжании требование об отставке. Накануне произошла очередная акция протеста. Глава республики назвал митинги попыткой госпереворота. Сегодня, 17 ноября, протестующие начали демонтировать забор около парламента.