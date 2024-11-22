Экс-президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что находится за пределами республики
Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Сложивший полномочия президент Абхазии Аслан Бжания находится за пределами республики. Об этом он заявил журналистам.
«Я сейчас не в Абхазии, улетаю в Москву на какое-то количество дней», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что с 11 ноября в Абхазии проходят митинги, связанные с арестом нескольких представителей местной оппозиции. Протестующие выступают за изменение законодательства республики. 15 ноября ситуация обострилась: толпа захватила комплекс правительственных зданий в Сухуме, а президенту страны Аслану Бжании предъявили ультиматум об отставке. Позже лидер подал соответствующее заявление. Парламент республики уже одобрил его решение.