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3 декабря, 12:43
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В России ответили на отказ Абхазии ратифицировать соглашение

Журова из Госдумы надеется, что Абхазия пересмотрит соглашение с Россией

Отказ Абхазии от ратификации соглашения об инвестициях с Российской Федерацией не станет причиной ухудшения отношений с Россией. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила депутат Государственной думы Светлана Журова.

Она выразила надежду на то, что проект будет пересмотрен в будущем.

«Возможно, после выборов президента соглашение снова будет проанализировано. Мы будем думать о том, как продолжать выстраивать наши взаимоотношения. Не хотелось бы вызывать волнений — они ни к чему», — отметила Журова.

Депутат также подчеркнула, что Россия имеет соглашения о защите инвестиций с множеством других стран, и такие договоренности выгодны для всех сторон.

«В Абхазии проживает много людей с российскими паспортами, поэтому не хотелось бы, чтобы это соглашение как-то сказалось на отношениях», — добавила она.

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3 декабря парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое вызвало волну протестов. По мнению оппозиции, сначала необходимо урегулировать земельные законы республики, а уже потом ратифицировать договор.

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Life.ru

Марина Фещенко
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