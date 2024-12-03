В России ответили на отказ Абхазии ратифицировать соглашение

Отказ Абхазии от ратификации соглашения об инвестициях с Российской Федерацией не станет причиной ухудшения отношений с Россией. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила депутат Государственной думы Светлана Журова.

Она выразила надежду на то, что проект будет пересмотрен в будущем.

«Возможно, после выборов президента соглашение снова будет проанализировано. Мы будем думать о том, как продолжать выстраивать наши взаимоотношения. Не хотелось бы вызывать волнений — они ни к чему», — отметила Журова.

Депутат также подчеркнула, что Россия имеет соглашения о защите инвестиций с множеством других стран, и такие договоренности выгодны для всех сторон.

«В Абхазии проживает много людей с российскими паспортами, поэтому не хотелось бы, чтобы это соглашение как-то сказалось на отношениях», — добавила она.