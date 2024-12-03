Парламент Абхазии не ратифицировал соглашение с Россией об инвестициях
В Абхазии местный парламент проголосовал против ратификации межправительственного соглашения об инвестициях российских юридических лиц на территории республики. Против проголосовал 21 парламентарий из 23, что присутствовали на заседании. Ещё двое воздержались.
«Законопроект о ратификации соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии не прошёл», — сообщил спикер парламента Лаша Ашуба.
В свою очередь депутат Кан Кварчия предложил объявить вотум недоверия министру экономики республики Кристине Озган (занимает пост с 2020 года).
Тем временем, как пишут абхазские телеграм-каналы, перед зданием парламента собрались около 300 человек. Они требуют, чтобы исполняющий обязанности президента Бадра Гунба вышел и ответил на ряд вопросов народа.
Напомним, с 11 ноября в Абхазии проходили митинги, начавшиеся после задержания некоторых оппозиционных деятелей, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. По мнению оппозиции, сначала необходимо урегулировать земельные законы республики, а уже потом ратифицировать договор. Президенту Аслану Бжании тогда предъявили ультиматум об отставке. В итоге лидер подал заявление об отставке. Позже он объявил, что будет участвовать в предстоящих досрочных выборах президента.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов