Парламент Абхазии не ратифицировал соглашение с Россией об инвестициях

В Абхазии местный парламент проголосовал против ратификации межправительственного соглашения об инвестициях российских юридических лиц на территории республики. Против проголосовал 21 парламентарий из 23, что присутствовали на заседании. Ещё двое воздержались.

«Законопроект о ратификации соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии не прошёл», — сообщил спикер парламента Лаша Ашуба.

В свою очередь депутат Кан Кварчия предложил объявить вотум недоверия министру экономики республики Кристине Озган (занимает пост с 2020 года).