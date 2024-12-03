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3 декабря, 09:56

Парламент Абхазии не ратифицировал соглашение с Россией об инвестициях

В Абхазии местный парламент проголосовал против ратификации межправительственного соглашения об инвестициях российских юридических лиц на территории республики. Против проголосовал 21 парламентарий из 23, что присутствовали на заседании. Ещё двое воздержались.

«Законопроект о ратификации соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии не прошёл», — сообщил спикер парламента Лаша Ашуба.

В свою очередь депутат Кан Кварчия предложил объявить вотум недоверия министру экономики республики Кристине Озган (занимает пост с 2020 года).

Тем временем, как пишут абхазские телеграм-каналы, перед зданием парламента собрались около 300 человек. Они требуют, чтобы исполняющий обязанности президента Бадра Гунба вышел и ответил на ряд вопросов народа.

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля 2025 года
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля 2025 года

Напомним, с 11 ноября в Абхазии проходили митинги, начавшиеся после задержания некоторых оппозиционных деятелей, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. По мнению оппозиции, сначала необходимо урегулировать земельные законы республики, а уже потом ратифицировать договор. Президенту Аслану Бжании тогда предъявили ультиматум об отставке. В итоге лидер подал заявление об отставке. Позже он объявил, что будет участвовать в предстоящих досрочных выборах президента.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Николай Рюмин
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