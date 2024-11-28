Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля 2025 года

Выборы состоятся в субботу, и это не впервые в истории Абхазии, так было в 2022 году. По мнению депутата Даута Хутабы, местным жителям будет комфортнее, если воскресенье останется свободным, так как избирательные участки откроются в школах. Кроме того, в комиссиях примут участие учителя.