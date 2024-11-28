Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля 2025 года
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля 2025 года, депутаты Народного Собрания приняли необходимое постановление. Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба также отметил, что выборы обойдутся стране в 20-25 миллионов рублей.
«Назначить досрочные выборы президента Абхазии на субботу, 15 февраля 2025 года», — постановили в парламенте Абхазии.
Выборы состоятся в субботу, и это не впервые в истории Абхазии, так было в 2022 году. По мнению депутата Даута Хутабы, местным жителям будет комфортнее, если воскресенье останется свободным, так как избирательные участки откроются в школах. Кроме того, в комиссиях примут участие учителя.
Напомним, что с 11 ноября в Абхазии проходили митинги, вспыхнувшие после ареста некоторых оппозиционных деятелей, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. По их мнению, сначала необходимо урегулировать земельные законы республики. 15 ноября толпа прорвалась в комплекс правительственных зданий в Сухуме и захватила его. Президенту Аслану Бжании тогда предъявили ультиматум об отставке. Сотрудники правоохранительных органов спешно покинули здание. В итоге Бжания подал заявление об отставке. После всех событий политик покинул страну и направился в Москву. Позже он объявил, что будет участвовать в предстоящих досрочных выборах президента.
Life.ru