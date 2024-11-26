В Абхазии внесут поправки в конституцию
Хутаба: В Абхазии часть президентских полномочий передадут парламенту
Парламентский комитет Абхазии по государственно-правовой политике разрабатывает законопроект о внесении изменений в конституцию, касающихся распределения полномочий между президентом и парламентом. Об этом сообщил Даут Хутаба, глава парламентского комитета.
«Одиннадцатого ноября мы провели заседание, в ходе которого обсудили законопроект «О законодательной и исполнительной власти». По итогам заседания члены комитета приняли решение вынести проект на очередное заседание сессии парламента для принятия в I чтении. Этот закон необходим для перераспределения полномочий между президентом и парламентом. Не должны быть все рычаги управления государством у президента. Должен быть баланс», — сказал Хутаба в беседе с РИА «Новости».
По его словам, законопроект предусматривает упразднение должностей премьер-министра, вице-премьеров и переход к назначению министров по согласованию с парламентом. Депутат отметил, что исключение этих должностей убирает посредников между министрами и президентом, что, по его мнению, способствует сокращению госаппарата и повышает оперативность и согласованность работы органов власти. Он также сообщил, что принятие законопроекта «О законодательной и исполнительной власти» в окончательном чтении займет около полугода, объяснив, что при принятии конституционного закона должен быть соблюден определённый промежуток времени.
Ранее сообщалось, что депутаты абхазского парламента решили принять отставку Аслана Бжании, который возглавлял республику. Временно исполняющим обязанности президента страны стал вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Позже стало известно, что он принял отставку премьер-министра Александра Анкваба и назначил Валерия Бганбу и.о. премьер-министра республики.
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