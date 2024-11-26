В Абхазии внесут поправки в конституцию

Парламентский комитет Абхазии по государственно-правовой политике разрабатывает законопроект о внесении изменений в конституцию, касающихся распределения полномочий между президентом и парламентом. Об этом сообщил Даут Хутаба, глава парламентского комитета.

«Одиннадцатого ноября мы провели заседание, в ходе которого обсудили законопроект «О законодательной и исполнительной власти». По итогам заседания члены комитета приняли решение вынести проект на очередное заседание сессии парламента для принятия в I чтении. Этот закон необходим для перераспределения полномочий между президентом и парламентом. Не должны быть все рычаги управления государством у президента. Должен быть баланс», — сказал Хутаба в беседе с РИА «Новости».

По его словам, законопроект предусматривает упразднение должностей премьер-министра, вице-премьеров и переход к назначению министров по согласованию с парламентом. Депутат отметил, что исключение этих должностей убирает посредников между министрами и президентом, что, по его мнению, способствует сокращению госаппарата и повышает оперативность и согласованность работы органов власти. Он также сообщил, что принятие законопроекта «О законодательной и исполнительной власти» в окончательном чтении займет около полугода, объяснив, что при принятии конституционного закона должен быть соблюден определённый промежуток времени.