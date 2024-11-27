Врач назвала норму мандаринов для тех, кто не хочет встретить Новый год в туалете

Мандарины — обязательный атрибут Нового года для россиян. Однако эти фрукты могут подарить не только праздничное настроение, но и проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

В беседе с «Москвой 24» она подчеркнула, что мандарины при соблюдении нормы потребления полезны для организма и даже могут снять депрессивное настроение. Однако переедание чревато аллергией, а также ослаблением живота, из-за чего праздники придётся справлять в основном в туалете.

«Для женщин достаточно 150, а для мужчин 200 граммов. Если употребить больше, может появиться сыпь, а также бурение в животе и послабление», — отметила эксперт.