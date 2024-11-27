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27 ноября, 11:23

Врач назвала норму мандаринов для тех, кто не хочет встретить Новый год в туалете

Гастроэнтеролог Дианова: Дневная норма мандаринов составляет 150-200 граммов

Мандарины — обязательный атрибут Нового года для россиян. Однако эти фрукты могут подарить не только праздничное настроение, но и проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

В беседе с «Москвой 24» она подчеркнула, что мандарины при соблюдении нормы потребления полезны для организма и даже могут снять депрессивное настроение. Однако переедание чревато аллергией, а также ослаблением живота, из-за чего праздники придётся справлять в основном в туалете.

«Для женщин достаточно 150, а для мужчин 200 граммов. Если употребить больше, может появиться сыпь, а также бурение в животе и послабление», — отметила эксперт.

Она также добавила, что для здоровья лучше внести разнообразие в рацион и есть мандарины хотя бы через день.

Россиян перед Новым годом предупредили, что мандарины могут «дать по зубам»
Россиян перед Новым годом предупредили, что мандарины могут «дать по зубам»

Ранее Life.ru сообщил, что цены на мандарины в России за год выросли на 23%. Кроме того, экономист рассказал, будет ли дефицит мандаринов перед Новым годом.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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