Врач назвала норму мандаринов для тех, кто не хочет встретить Новый год в туалете
Гастроэнтеролог Дианова: Дневная норма мандаринов составляет 150-200 граммов
Мандарины — обязательный атрибут Нового года для россиян. Однако эти фрукты могут подарить не только праздничное настроение, но и проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.
В беседе с «Москвой 24» она подчеркнула, что мандарины при соблюдении нормы потребления полезны для организма и даже могут снять депрессивное настроение. Однако переедание чревато аллергией, а также ослаблением живота, из-за чего праздники придётся справлять в основном в туалете.
«Для женщин достаточно 150, а для мужчин 200 граммов. Если употребить больше, может появиться сыпь, а также бурение в животе и послабление», — отметила эксперт.
Она также добавила, что для здоровья лучше внести разнообразие в рацион и есть мандарины хотя бы через день.
Ранее Life.ru сообщил, что цены на мандарины в России за год выросли на 23%. Кроме того, экономист рассказал, будет ли дефицит мандаринов перед Новым годом.
Kandinsky 3.1 / Life.ru