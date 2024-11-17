Россиянам рассказали, будет ли дефицит мандаринов перед Новым годом

Журналисты сообщают, что в этом году в Турции наблюдается низкий урожай, а наводнения в Испании повредили более половины цитрусовых плантаций, что привело к перебоям с поставками по всему миру. В связи с этим многие россияне опасаются дефицита мандаринов перед Новым годом.

Однако глава Ассоциации экспортёров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак отметил, что урожай мандаринов в Турции в 2024 году на самом деле оказался хорошим. Он также подчеркнул, что проблем с экспортом цитрусовых в Россию не будет. Кроме того, есть альтернативы, пишет «Вечерняя Москва».

«На рынке нет марокканских мандаринов, но мы заменяем их абхазскими. Они стоят в районе 169 рублей за килограмм. Очень насыщенные по вкусу и не уступают продукту из Марокко. Дефицита мандаринов не предвидится», — подчеркнул экономист Юрий Осипов.

Помимо этого, в продаже есть мандарины из Египта.