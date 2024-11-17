Россиянам рассказали, будет ли дефицит мандаринов перед Новым годом
Экономист Осипов: Дефицита мандаринов в России перед Новым годом не ожидается
Журналисты сообщают, что в этом году в Турции наблюдается низкий урожай, а наводнения в Испании повредили более половины цитрусовых плантаций, что привело к перебоям с поставками по всему миру. В связи с этим многие россияне опасаются дефицита мандаринов перед Новым годом.
Однако глава Ассоциации экспортёров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак отметил, что урожай мандаринов в Турции в 2024 году на самом деле оказался хорошим. Он также подчеркнул, что проблем с экспортом цитрусовых в Россию не будет. Кроме того, есть альтернативы, пишет «Вечерняя Москва».
«На рынке нет марокканских мандаринов, но мы заменяем их абхазскими. Они стоят в районе 169 рублей за килограмм. Очень насыщенные по вкусу и не уступают продукту из Марокко. Дефицита мандаринов не предвидится», — подчеркнул экономист Юрий Осипов.
Помимо этого, в продаже есть мандарины из Египта.
Ранее россиян предупредили, что мандарины могут «дать по зубам». Кроме того, для эмали опасны другие продукты.
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