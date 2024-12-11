Россиянам объяснили, почему нужно ежедневно опрыскивать живую ель водой

Чтобы ель дольше радовала своим видом, её стоит ежедневно опрыскивать водой. Для выполнения этой процедуры следует использовать пульверизатор, но обязательно проследите, чтобы на дереве не было электрических гирлянд. Такая мера способствует выработке деревом большего количества ароматов, хвойных масел и других полезных веществ, рассказал научный эксперт Российского экологического движения и эксперт ОНФ Илья Рыбальченко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Чтобы естественная ёлка начала вырабатывать фитонциды, чрезвычайно полезные вещества, рекомендуется её ежедневно опрыскивать водой из пульверизатора. В результате этого увеличится количество выделяемых полезных веществ, ароматов и хвойных масел. Однако такую процедуру категорически нельзя проводить, если на ёлке имеются электрические гирлянды, поскольку это может вызвать серьёзные последствия», — сообщил Рыбальченко.

Также эксперт в беседе с 360.ru порекомендовал отдавать предпочтение естественным елям, которые выращиваются в специальных питомниках и становятся полезным вторсырьём после праздников. Рыбальченко подчёркивает, что такие ёлки не наносят вреда природе, а наоборот, способствуют её восстановлению. Они, как и пшеница, выращиваются специально для праздников, и их покупка стимулирует продолжать это делать, что является вкладом в экологию.

После праздников естественные ели можно сдать в пункты приёма, где их используют для мульчирования парковых тропинок, что продлевает их жизнь и приносит пользу окружающей среде. Рыбальченко предупреждает, что сжигание ёлок приводит к выбросам углекислого газа, поэтому важно выбирать экологичные способы утилизации.

Соблюдая эти простые рекомендации, можно не только продлить жизнь новогодней ели, но и внести свой вклад в сохранение экологии, выбирая естественные деревья и утилизируя их экологически безопасным способом.