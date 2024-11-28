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28 ноября, 12:53

Не экономьте на здоровье! Россиян научили отличать искусственную ёлку от «химической бомбы»

Эксперт Давыдов: Качественная искусственная ель стоит не менее 10–15 тыс. руб.

При желании сэкономить во время покупки ёлки к Новому году у россиян есть все шансы вместо главного праздничного символа привезти домой «химическую бомбу». И это даже не фигура речи, ведь сегодня производители наполняют искусственные деревья загустителями, смолами, формальдегидом и другими вредными добавками.

Об этом рассказал эксперт по елям Олег Давыдов. Богатые химическими примесями искусственные ёлки, по его словам, отличаются резким запахом. А чрезмерная концентрация вредных вещества может вызвать головокружение, головную боль, апатию, аллергические реакции и общее недомогание.

«В некоторые модели искусственной ели производители добавляют ещё и ацетальдегид. Это химическое соединение опасно тем, что вызывает потерю сознания, раздражение слизистых гортани, носа и глаз», — предупредил собеседник интернет-издания Regions.ru.

По его словам, «химические бомбы» обычно не дороже 2-3 тыс. руб. Эксперт призвал россиян не экономить на здоровье и обращать внимание на более безопасные и натуральные модели из литой резины. Правда, стоят они порядка 20–25 тыс. руб. Так или иначе, качественная искусственная ель начинается от 10–15 тыс. руб., заключил специалист.

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Ранее россиянам рассказали, как выбрать искусственную ёлку к Новому году. Эксперт подчеркнул, что цена не гарантирует качество. Кстати, Life.ru узнал сокровенные желания россиян о подарках на Новый год.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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