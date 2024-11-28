Не экономьте на здоровье! Россиян научили отличать искусственную ёлку от «химической бомбы»
Эксперт Давыдов: Качественная искусственная ель стоит не менее 10–15 тыс. руб.
При желании сэкономить во время покупки ёлки к Новому году у россиян есть все шансы вместо главного праздничного символа привезти домой «химическую бомбу». И это даже не фигура речи, ведь сегодня производители наполняют искусственные деревья загустителями, смолами, формальдегидом и другими вредными добавками.
Об этом рассказал эксперт по елям Олег Давыдов. Богатые химическими примесями искусственные ёлки, по его словам, отличаются резким запахом. А чрезмерная концентрация вредных вещества может вызвать головокружение, головную боль, апатию, аллергические реакции и общее недомогание.
«В некоторые модели искусственной ели производители добавляют ещё и ацетальдегид. Это химическое соединение опасно тем, что вызывает потерю сознания, раздражение слизистых гортани, носа и глаз», — предупредил собеседник интернет-издания Regions.ru.
По его словам, «химические бомбы» обычно не дороже 2-3 тыс. руб. Эксперт призвал россиян не экономить на здоровье и обращать внимание на более безопасные и натуральные модели из литой резины. Правда, стоят они порядка 20–25 тыс. руб. Так или иначе, качественная искусственная ель начинается от 10–15 тыс. руб., заключил специалист.
Ранее россиянам рассказали, как выбрать искусственную ёлку к Новому году. Эксперт подчеркнул, что цена не гарантирует качество. Кстати, Life.ru узнал сокровенные желания россиян о подарках на Новый год.
Kandinsky 3.1 / Life.ru