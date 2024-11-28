Не экономьте на здоровье! Россиян научили отличать искусственную ёлку от «химической бомбы»

При желании сэкономить во время покупки ёлки к Новому году у россиян есть все шансы вместо главного праздничного символа привезти домой «химическую бомбу». И это даже не фигура речи, ведь сегодня производители наполняют искусственные деревья загустителями, смолами, формальдегидом и другими вредными добавками.

Об этом рассказал эксперт по елям Олег Давыдов. Богатые химическими примесями искусственные ёлки, по его словам, отличаются резким запахом. А чрезмерная концентрация вредных вещества может вызвать головокружение, головную боль, апатию, аллергические реакции и общее недомогание.

«В некоторые модели искусственной ели производители добавляют ещё и ацетальдегид. Это химическое соединение опасно тем, что вызывает потерю сознания, раздражение слизистых гортани, носа и глаз», — предупредил собеседник интернет-издания Regions.ru.