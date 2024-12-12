Россияне рассказали, когда начинают украшать ёлку к Новому году

Более половины россиян (53%) признались, что будут украшать ёлку за неделю до Нового года, а ещё 5% — 31 декабря. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые есть в распоряжении RT .

Ранее россиянам подсказали лучшие даты для украшения ёлки. Чтобы притянуть в свой дом финансовый успех и стабильность, следует заняться этим делом 20-го или 22 декабря. Удачу в любовных делах и вдохновение притянут к себе люди, которые украсят главное дерево года 28-го и 31 декабря. Тем, у кого в доме есть животные, следует отказаться от блестящих игрушек и мишуры. Собака или кошка могут полакомиться дождиком, который в желудке превращается в ком, и достать без хирургического вмешательства его не получится.