Госдума переименовала Ростов

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий. Инициатива была представлена Ярославской областной думой ещё в августе.

В пояснительной записке к документу подчёркивается, что название Ростов Великий обладает историческим значением и широко известно в российском обществе. Город упоминается под этим именем в летописных документах и исторических исследованиях, что свидетельствует о его глубоких корнях в отечественной истории. Авторы законопроекта отмечают, что жители города неоднократно высказывали желание вернуть ему прежнее название, что демонстрирует их стремление к сохранению культурного наследия и идентичности.