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17 декабря, 14:55

Госдума переименовала Ростов

Госдума приняла закон о переименовании города Ростов в Ростов Великий

Вид на Ростов Великий в Ярославской области. Обложка © ТАСС / Марина Круглякова

Вид на Ростов Великий в Ярославской области. Обложка © ТАСС / Марина Круглякова

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий. Инициатива была представлена Ярославской областной думой ещё в августе.

«Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий», — указано в законопроекте.

В пояснительной записке к документу подчёркивается, что название Ростов Великий обладает историческим значением и широко известно в российском обществе. Город упоминается под этим именем в летописных документах и исторических исследованиях, что свидетельствует о его глубоких корнях в отечественной истории. Авторы законопроекта отмечают, что жители города неоднократно высказывали желание вернуть ему прежнее название, что демонстрирует их стремление к сохранению культурного наследия и идентичности.

А ранее Life.ru сообщал, что Омск объявили «культурной столицей России 2026 года». Конкурс проводится с 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Москва и Санкт-Петербург в нём не участвуют, чтобы не создавать конкуренции другим городам.

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Наталья Демьянова
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