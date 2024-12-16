В Госдуме заявили, что Банк России сможет победить инфляцию

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центральный банк сможет победить инфляцию с помощью ключевой ставки и своих механизмом. Его слова приводит ТАСС.

«Полагаю, что Центральный банк с помощью своих механизмов, прежде всего ключевой ставки, сможет победить эту тенденцию и тот всплеск цен, который мы наблюдаем», — поделился Аксаков.