В Госдуме заявили, что Банк России сможет победить инфляцию
Депутат Аксаков: Банк России сможет победить инфляцию с помощью ключевой ставки
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центральный банк сможет победить инфляцию с помощью ключевой ставки и своих механизмом. Его слова приводит ТАСС.
«Полагаю, что Центральный банк с помощью своих механизмов, прежде всего ключевой ставки, сможет победить эту тенденцию и тот всплеск цен, который мы наблюдаем», — поделился Аксаков.
Парламентарий выразил надежду, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21%, несмотря на инфляционное давление. По его словам, данное давление подскочило и связано с повышенным темпом роста доходов населения — товарная масса не успевает за ним. Аксаков сообщил, что к концу 2025 года ставка может быть снижена до 17%.
Напомним, ключевая процентная ставка ЦБ РФ на сегодня составляет 21% годовых. Её повысили в октябре. Значение стало рекордным для российского рынка. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила, что в декабре возможно ещё одно повышение ставки. В Банке России пояснили, что ставка будет устанавливаться Центробанком РФ в том размере, который необходим для снижения уровня инфляции до 4%.
Life.ru