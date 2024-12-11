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Регион
11 декабря, 20:19

Путин: Инфляция в России остановилась

Президент России Владимир Путин сообщил об остановке инфляции в стране. Соответствующее заявление он сделал 11 декабря, обсуждая повышение стоимости проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали на совещании с Правительством РФ.

«Удорожание [проекта ВСМ] неизбежно — это очевидно. И не только в связи с инфляцией, которая всё-таки остановилась — это понятно, а связано это с ключом, прежде всего, с ключевой ставкой», — отметил глава государства.

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Ранее в ЦБ РФ подчёркивали, что высокая ключевая ставка вызвана растущим из-за внутренних факторов спросом и увеличением объёмов денежной массы в стране. Как только инфляция возьмёт курс на снижение, в ту же сторону начнёт двигаться и КС.

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Kremlin.ru

Илья Пушкарев
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