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10 декабря, 10:08

В Центробанке назвали причину высокой ключевой ставки

Представитель ЦБ Ганган: Высокая ключевая ставка связана с растущим спросом

Банк России удерживает ключевую ставку на высоком уровне не по тем же причинам, которые были в 2022 году. Об этом рассказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. По его словам, почти три года назад ужесточение политики регулятора было связано с внешними факторами.

«Нужно было справиться с повышенным спросом на наличные, удержать финансовую стабильность в условиях санкций и огромной неопределённости, сбить потребительский ажиотаж и не дать раскрутиться инфляции», — отметил представитель ЦБ в интервью kp.ru.

Однако сейчас сложилась иная ситуация, продолжил Ганган. По его словам, одной из причин высокой ключевой ставки является быстро растущий спрос, который подогревается внутренними факторами. К ним можно отнести стремительный рост кредитования и масштабные бюджетные расходы. Дополнительно специалист отметил, что с 2022 года объём денежной массы в стране увеличился почти на 43 триллиона рублей, что соответствует росту примерно на 65% за почти три года.

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Ранее представитель ЦБ рассказал, когда может снизиться ключевая ставка. По его словам, данный экономический показатель непосредственно связан с уровнем инфляции, понижение которого возможно к концу 2025 года.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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