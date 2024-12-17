Крупнейшие российские банки повышают ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
Крупнейшие банки России стремительно повышают ставки по вкладам накануне заседания Банка России по ключевой ставке. Как сообщает «Коммерсантъ», оно запланировано на 20 декабря.
«С 17 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на срок три и шесть месяцев как для новых, так и текущих клиентов», — отмечается в сообщении пресс-службы ВТБ. Также представители банка уточнили, что максимальная ставка составит 24% годовых с выплатой процентов по истечении срока.
Напомним, ключевая процентная ставка ЦБ РФ на сегодня составляет 21% годовых. Её повысили в октябре. Значение стало рекордным для российского рынка. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила, что в декабре возможно ещё одно повышение ставки. В Банке России пояснили, что ставка будет устанавливаться Центробанком РФ в том размере, который необходим для снижения уровня инфляции до 4%.
Life.ru