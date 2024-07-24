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24 июля, 11:49

В Москве переименовали площадь Европы

В Москве площадь Европы у Киевского вокзала переименовали в площадь Евразии

Площадь Европы (ныне Евразии) в Москве. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Площадь Европы (ныне Евразии) в Москве. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Площадь Европы, расположенная у Киевского вокзала в Москве, переименована в площадь Евразии. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии", — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

Площадь Европы была открыта в 2002 году в рамках совместного проекта России и Бельгии. На ней находится скульптурная композиция на мифологический сюжет о похищении Европы Зевсом. Автор композиции — бельгийский скульптор Оливье Стребель, а сама скульптура — подарок Москве от Брюсселя. Рядом с площадью также находится один из наиболее известных столичных ТЦ "Европейский".

А ранее сообщалось, что Киев выставляет на торги знаменитый отель "Украина". Напомним, что это здание было возведено в 1961 году в рамках послевоенной реконструкции Киева. Тогда отель назывался "Москва", однако в 2001 году его переименовали в "Украину".

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Наталья Демьянова
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