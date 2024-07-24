В Москве переименовали площадь Европы

Площадь Европы, расположенная у Киевского вокзала в Москве, переименована в площадь Евразии. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии", — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

Площадь Европы была открыта в 2002 году в рамках совместного проекта России и Бельгии. На ней находится скульптурная композиция на мифологический сюжет о похищении Европы Зевсом. Автор композиции — бельгийский скульптор Оливье Стребель, а сама скульптура — подарок Москве от Брюсселя. Рядом с площадью также находится один из наиболее известных столичных ТЦ "Европейский".