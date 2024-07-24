В Москве переименовали площадь Европы
В Москве площадь Европы у Киевского вокзала переименовали в площадь Евразии
Площадь Европы (ныне Евразии) в Москве. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Площадь Европы, расположенная у Киевского вокзала в Москве, переименована в площадь Евразии. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
"Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии", — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.
Площадь Европы была открыта в 2002 году в рамках совместного проекта России и Бельгии. На ней находится скульптурная композиция на мифологический сюжет о похищении Европы Зевсом. Автор композиции — бельгийский скульптор Оливье Стребель, а сама скульптура — подарок Москве от Брюсселя. Рядом с площадью также находится один из наиболее известных столичных ТЦ "Европейский".
А ранее сообщалось, что Киев выставляет на торги знаменитый отель "Украина". Напомним, что это здание было возведено в 1961 году в рамках послевоенной реконструкции Киева. Тогда отель назывался "Москва", однако в 2001 году его переименовали в "Украину".