Одесские депутаты отказались переименовывать улицы Жуковского и Бунина
Одесские улицы Жуковского и Бунина, а также проспект Гагарина продолжат носить прежние названия, несмотря на политику дерусификации украинских властей. Соответствующее решение приняли депутаты местного горсовета, сообщило издание "Страна.ua".
Впрочем, и без нововведений не обошлось. Так, переулок Александра Матросова стал называться переулком Лобановского в честь бывшего тренера киевского "Динамо", парк Горького отныне будет парком Марка Твена, а улица Екатерининская — улицей Европейской. То же самое случилось и с Екатерининской площадью, сказано в публикации.
Ранее на Украине задумались о смене связанных с Россией названий свыше 300 населённых пунктов. Одно из сёл — Ватутино — и вовсе предложено переименовать в Залужное в честь бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Shutterstock / FOTODOM