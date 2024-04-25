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25 апреля, 01:10

Одесские депутаты отказались переименовывать улицы Жуковского и Бунина

Одесские улицы Жуковского и Бунина, а также проспект Гагарина продолжат носить прежние названия, несмотря на политику дерусификации украинских властей. Соответствующее решение приняли депутаты местного горсовета, сообщило издание "Страна.ua".

Впрочем, и без нововведений не обошлось. Так, переулок Александра Матросова стал называться переулком Лобановского в честь бывшего тренера киевского "Динамо", парк Горького отныне будет парком Марка Твена, а улица Екатерининская — улицей Европейской. То же самое случилось и с Екатерининской площадью, сказано в публикации.

Проспект Кутузова в подконтрольном Киеву Херсоне переименовали в честь Шухевича
Проспект Кутузова в подконтрольном Киеву Херсоне переименовали в честь Шухевича

Ранее на Украине задумались о смене связанных с Россией названий свыше 300 населённых пунктов. Одно из сёл — Ватутино — и вовсе предложено переименовать в Залужное в честь бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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