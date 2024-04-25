Одесские депутаты отказались переименовывать улицы Жуковского и Бунина

Впрочем, и без нововведений не обошлось. Так, переулок Александра Матросова стал называться переулком Лобановского в честь бывшего тренера киевского "Динамо", парк Горького отныне будет парком Марка Твена, а улица Екатерининская — улицей Европейской. То же самое случилось и с Екатерининской площадью, сказано в публикации.