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23 апреля, 00:32

Самар, Гуляйстепь и Порт-Анненталь: На Украине подготовили новый виток дерусификации

Более 300 сёл и городов хотят переименовать на Украине в рамках дерусификации

Законопроект о переименовании географических названий на Украине с целью дерусификации внесён на рассмотрение в Верховную раду. Под раздачу попали 267 сёл, 54 посёлка, 15 городов и семь районов. Список опубликовал нардеп Роман Лозинский.

В пояснительной записке к документу говорится, что сменить название предстоит тем населённым пунктам, которые связаны с советскими праздниками, содержат символику "российской имперской политики" или посвящены связанным с Россией историческим личностям. Например, село Кутузовку планируется сделать Петерсгагеном, Суворово — Диким Хутором, а Первомайское — Гуляйстепью. Город Новомосковск в случае поддержки документа станет Самаром, Первомайск — Ольвиополем, а Южный — Порт-Анненталем.

На Украине захотели переименовать дуб памяти Ленина в Казацкий
На Украине захотели переименовать дуб памяти Ленина в Казацкий

Одно из сёл и вовсе может получить название в честь бывшего главнокомандующего ВСУ. Речь идёт о Ватутине в Харьковской области, которое хотят переименовать в Залужное.

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Telegram / Верховна Рада України

Илья Пушкарев
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