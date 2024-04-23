Самар, Гуляйстепь и Порт-Анненталь: На Украине подготовили новый виток дерусификации

Законопроект о переименовании географических названий на Украине с целью дерусификации внесён на рассмотрение в Верховную раду. Под раздачу попали 267 сёл, 54 посёлка, 15 городов и семь районов. Список опубликовал нардеп Роман Лозинский.

В пояснительной записке к документу говорится, что сменить название предстоит тем населённым пунктам, которые связаны с советскими праздниками, содержат символику "российской имперской политики" или посвящены связанным с Россией историческим личностям. Например, село Кутузовку планируется сделать Петерсгагеном, Суворово — Диким Хутором, а Первомайское — Гуляйстепью. Город Новомосковск в случае поддержки документа станет Самаром, Первомайск — Ольвиополем, а Южный — Порт-Анненталем.