Село Ватутино в Харьковской области хотят переименовать в Залужное

Комитет Верховной рады по местному самоуправлению принял решение о переименовании села Ватутино Харьковской области в Залужное. Об этом сообщила депутат украинского парламента Ирина Геращенко. Связан ли новый топоним с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, не уточняется.

Та же участь ожидает город Ватутино Черкасской области, его хотят назвать Богачево. Оба населённых пункта на данный момент носят имена советского военачальника Николая Ватутина. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании Рады.