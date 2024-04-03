Село Ватутино в Харьковской области хотят переименовать в Залужное
В Раде решили переименовать село Ватутино под Харьковом в Залужное
Комитет Верховной рады по местному самоуправлению принял решение о переименовании села Ватутино Харьковской области в Залужное. Об этом сообщила депутат украинского парламента Ирина Геращенко. Связан ли новый топоним с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, не уточняется.
Та же участь ожидает город Ватутино Черкасской области, его хотят назвать Богачево. Оба населённых пункта на данный момент носят имена советского военачальника Николая Ватутина. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании Рады.
Ранее на Украине захотели переименовать дуб памяти Ленина, который находится в Днепропетровской области. Планируется, что дерево, которому более 140 лет, назовут Казацкий.
ТАСС / Андрей Ратмиров