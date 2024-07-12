Киев выставляет на торги знаменитый отель "Украина"
В Киеве решили продать отель "Украина" в центре города за $25,6 млн
Здание отеля "Украина" в Киеве. Обложка © ITAR-TASS / Шеметов Максим
Киевские власти намерены продать находящийся в центре столицы Незалежной отель "Украина". Как написал в своём телеграм-канале представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, здание будет выставлено на аукцион, а его стартовая стоимость составит 1,48 млрд гривен, то есть около 25,6 миллиона долларов.
"Утверждены условия продажи единого имущественного комплекса государственного предприятия "Гостиница Украина" на электронном аукционе с условиями и стартовой ценой, составляющей 1 миллиард 47 миллионов 637 тысяч 152 гривны", — заявил политический деятель.
Напомним, что это здание было возведено в 1961 году в рамках послевоенной реконструкции Киева. Тогда отель назывался "Москва", однако в 2001 году его переименовали в "Украину" в честь десятилетия независимости страны.
Ранее Life.ru писал, что власти Украины решили продать крупные государственные компании по заниженным ценам. Некоторые зарубежные средства массовой информации тогда сообщали, что таким образом киевский режим намерен "наполнить госбюджет и снизить коррупцию".