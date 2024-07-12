Киев выставляет на торги знаменитый отель "Украина"

Киевские власти намерены продать находящийся в центре столицы Незалежной отель "Украина". Как написал в своём телеграм-канале представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, здание будет выставлено на аукцион, а его стартовая стоимость составит 1,48 млрд гривен, то есть около 25,6 миллиона долларов.

"Утверждены условия продажи единого имущественного комплекса государственного предприятия "Гостиница Украина" на электронном аукционе с условиями и стартовой ценой, составляющей 1 миллиард 47 миллионов 637 тысяч 152 гривны", — заявил политический деятель.

Напомним, что это здание было возведено в 1961 году в рамках послевоенной реконструкции Киева. Тогда отель назывался "Москва", однако в 2001 году его переименовали в "Украину" в честь десятилетия независимости страны.