Власти Украины намерены экстренно продать госсобственность, пока она не обесценилась

Власти Украины планируют продать крупные государственные компании по заниженным ценам. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Таким образом Киев хочет "наполнить госбюджет и снизить коррупцию".

"Если мы не продадим их (госпредприятия) в этом году, то в следующем году они будут представлять ценность лишь как объект недвижимости, а через год продастся лишь земля, на которой они стоят", — приводит издание слова главы Фонда госимущества Украины Рустема Умерова.

По его мнению, это зависит от правительства, которое раскололось на две группы: тех, кто хочет всё продать, и тех, кто против. В случае принятия властями Незалежной соответствующего решения Киев получит с продажи государственных предприятий около 400 миллионов долларов. Ещё 190 миллионов в американской валюте может поступить от аренды сельскохозяйственных угодий.