Власти Киева решили разорвать договор об аренде земли с Посольством России

Напомним, что 22 февраля 2022 года, ещё до начала специальной военной операции, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в ближайшее время примет решение о разрыве дипотношений с Россией. Заявление прозвучало на фоне признания нашей страной республик Донбасса, которые вскоре после этого вошли в состав Российской Федерации. Тогда же, ещё 22 февраля, в Верховную раду внесли сразу два проекта о разрыве дипотношений с Россией. В одном из них содержался призыв объявить военное положение в подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей, остановить транспортное сообщение с Россией и закрыть госграницу с Белоруссией и РФ. 23 февраля 2022 года во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала в целях безопасности, а уже на следующий день, после начала специальной военной операции, Киев разорвал дипотношения с Москвой.