Власти Киева решили разорвать договор об аренде земли с Посольством России
Киевский городской совет решил разорвать договор об аренде земельного участка на Воздухофлотском проспекте, где расположено здание Посольства России. Об этом сообщил в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства", — проинформировал он.
Расторгнуть договор об аренде земли под российское посольство предложила партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Она же настаивает на национализации здания диппредставительства.
Напомним, что 22 февраля 2022 года, ещё до начала специальной военной операции, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в ближайшее время примет решение о разрыве дипотношений с Россией. Заявление прозвучало на фоне признания нашей страной республик Донбасса, которые вскоре после этого вошли в состав Российской Федерации. Тогда же, ещё 22 февраля, в Верховную раду внесли сразу два проекта о разрыве дипотношений с Россией. В одном из них содержался призыв объявить военное положение в подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей, остановить транспортное сообщение с Россией и закрыть госграницу с Белоруссией и РФ. 23 февраля 2022 года во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала в целях безопасности, а уже на следующий день, после начала специальной военной операции, Киев разорвал дипотношения с Москвой.
ТАСС / Андрей Ратмиров