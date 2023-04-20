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20 апреля, 11:18

Польша уговаривает ЕС запретить импорт с Украины фруктов, яиц, птицы, сахара и мёда

RMF FM: Польша хочет расширить список товаров, запрещённых для ввоза с Украины

Польша настаивает на том, чтобы запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов, в том числе мяса птицы, некоторых фруктов, яиц, сахара и мёда. Об этом сообщила в четверг радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе.

Журналисты выяснили, что другие страны, которые ранее запретили ввоз украинского зерна из-за угрозы внутренного продовольственного кризиса, поддерживают позицию поляков. А Болгария даже хочет дополнительно внести в список муку и масло.

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Напомним, что буквально на днях, 15 апреля, Польша и Венгрия также ввели запреты на поставки сельхозпродукции с Украины. Решения продиктованы перенасыщением местных рынков продукцией из Незалежной и недовольством этим со стороны аграриев. А сегодня к странам, запретившим импорт продовольствия с Украины, присоединилась и Болгария.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Марина Калегина
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