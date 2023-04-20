Польша уговаривает ЕС запретить импорт с Украины фруктов, яиц, птицы, сахара и мёда

Польша настаивает на том, чтобы запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов, в том числе мяса птицы, некоторых фруктов, яиц, сахара и мёда. Об этом сообщила в четверг радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе.

Журналисты выяснили, что другие страны, которые ранее запретили ввоз украинского зерна из-за угрозы внутренного продовольственного кризиса, поддерживают позицию поляков. А Болгария даже хочет дополнительно внести в список муку и масло.