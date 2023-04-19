В Госдуме предрекли Украине продовольственную блокаду со стороны европейских стран

Решение властей Болгарии запретить импорт продовольствия с Украины — это закономерная реакция на попытки Киева сесть Европе на шею. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил депутат Государственной думы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Когда речь идёт о поставках вооружения всех мастей, Запад монолитен и готов снабжать ВСУ всем, что только есть у него самого. Но зерновой вопрос — другое дело. Киев, привыкнув к тому, что ему всё дозволено, всё время норовит сесть на шею тем, кто ему помогает. И экспорт пшеницы и кукурузы как раз из этой серии: получив разрешение на беспошлинный ввоз сельхозпродукции в Европу, Украина заполонила её собственными товарами, дешёвыми и некачественными", — пояснил парламентарий.

По словам Журавлёва, от такой политики страдают и польские, и венгерские, и словацкие, и чешские, и болгарские фермеры, которые не в силах составить конкуренцию этому целевому потоку.

"Повсюду акции протеста, претензии к властям. И это правительствам, конечно, уже не нравится, поэтому европейские страны и запрещают ввоз украинского зерна одна за другой, по сути, объявив Украине продовольственную блокаду", — добавил он.