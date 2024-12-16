Омск выбран культурной столицей России 2026 года — губернатор

Омск выбран культурной столицей России 2026 года по результатам одноимённого федерального конкурса, проведённого среди городов страны. Итоги были подведены в Москве 15 декабря, о победе сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём Telegram-канале.

«Наш Омск — лучший город Земли! Самый солнечный, современный и яркий! Приезжайте к нам и сами всё узнаете! Мы всегда рады гостям!» — поделился эмоциями Хоценко.

На стадии финала в конкурсе соревновались агломерация Зарайска и Коломны, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. В 2024 году культурной столицей России был Нижний Новгород, а в 2025 году этот статус перейдёт в Грозный.

Напомним, что конкурс «Культурная столица года» был учреждён в 2023-м с целью выделения ежегодно одного города, который станет центром культурных событий страны. В нём могут участвовать города с населением от 250 тысяч человек, представляющие различные регионы России.