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Регион
15 декабря, 21:39

Омск выбран культурной столицей России 2026 года — губернатор

Омск выбран культурной столицей России 2026 года по результатам одноимённого федерального конкурса, проведённого среди городов страны. Итоги были подведены в Москве 15 декабря, о победе сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём Telegram-канале.

«Наш Омсклучший город Земли! Самый солнечный, современный и яркий! Приезжайте к нам и сами всё узнаете! Мы всегда рады гостям!» — поделился эмоциями Хоценко.

На стадии финала в конкурсе соревновались агломерация Зарайска и Коломны, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. В 2024 году культурной столицей России был Нижний Новгород, а в 2025 году этот статус перейдёт в Грозный.

Напомним, что конкурс «Культурная столица года» был учреждён в 2023-м с целью выделения ежегодно одного города, который станет центром культурных событий страны. В нём могут участвовать города с населением от 250 тысяч человек, представляющие различные регионы России.

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А в Москве тем временем стартовал пилотный проект по продаже билетов на культурные мероприятия, который меняет регламент посещения театров и концертных площадок. Теперь для покупки билетов придётся «вооружиться» одним из указанных в специальном списке документов. Инициатива призвана повысить безопасность посетителей.

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Тимур Хингеев
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