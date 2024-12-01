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1 декабря, 16:30

В Москве стартовал пилотный проект по продаже билетов на культурные мероприятия

С 1 декабря в Москве начинает действовать пилотный проект, меняющий регламент посещения театров и концертных площадок, которые находятся в ведомстве столичного Департамента Культуры. Об этом говорится в публикации на сайте мэра Москвы.

Отныне для покупки билетов на мероприятия, где предусмотрены посадочные места, нужно будет иметь один из указанных в утверждённом списке документов. Его же надо будет иметь при себе и показать при входе в учреждение. Нововведения распространяются на мероприятия, которые будут проводиться с 15 марта 2025 года.

«Вопросы об улучшении контроля за продажей билетов и повышении безопасности посетителей культурных учреждений назрели уже очень давно. Понимая, что сервис должен быть не только надежным, но и максимально удобным, было решено дать жителям возможность покупать билеты с помощью авторизации через Mos ID. <...> Уже в ближайшее время она будет реализована», — рассказал глава московского Департамента культуры Алексей Фурсин.

Как не попасть на мошенников при покупке билета на «Щелкунчика»: советы эксперта
Как не попасть на мошенников при покупке билета на «Щелкунчика»: советы эксперта

Ранее Life.ru рассказывал о скандальной ситуации, развернувшейся вокруг стартующей уже 2 декабря продажи билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Цены на самые непритязательные места, мягко говоря, неприятно удивляют — два билета в партер обойдутся в 100 тысяч рублей. Такая стоимость возмутила даже депутатов Госдумы. В Большом уже пообещали показать постановку в российских кинотеатрах 30 и 31 декабря. А сегодня стало известно, что участникам аукциона, где продаются заветные билеты на «Щелкунчик», не продают больше четырёх штук в руки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vitaly Karyakin

Юрий Лысенко
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