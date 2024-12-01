В Москве стартовал пилотный проект по продаже билетов на культурные мероприятия

С 1 декабря в Москве начинает действовать пилотный проект, меняющий регламент посещения театров и концертных площадок, которые находятся в ведомстве столичного Департамента Культуры. Об этом говорится в публикации на сайте мэра Москвы.

Отныне для покупки билетов на мероприятия, где предусмотрены посадочные места, нужно будет иметь один из указанных в утверждённом списке документов. Его же надо будет иметь при себе и показать при входе в учреждение. Нововведения распространяются на мероприятия, которые будут проводиться с 15 марта 2025 года.