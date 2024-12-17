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Регион
17 декабря, 15:28

В Подмосковье запустили движение по Мытищинской хорде

Губернатор Воробьёв: Мытищинская хорда на 20% разгрузит северный участок МКАД

Мытищинская хорда. Обложка © Telegram / «Воробьёв LIVE»

Мытищинская хорда. Обложка © Telegram / «Воробьёв LIVE»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что во вторник, 17 декабря, было запущено движение по Мытищинской хорде. По его словам, дорога «Виноградово – Болтино – Тарасовка» на 20% разгрузит северный участок МКАД.

Маршрут Мытищинской хорды. Видео © Telegram / «Воробьёв LIVE»

«Нагрузка на Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе снизится на треть», — написал губернатор в телеграм-канале.

В сутки по северному дублёру МКАД будет проезжать примерно 30 тысяч автомобилей. Изменения коснутся 850 тысяч человек — жителей Мытищ, Долгопрудного, Пушкино, Королёва и других подмосковных городов.

Воробьёв рассказал, что за четыре года было построено 16 километров 4-х полосной дороги, 11 мостов и путепроводов, а также шесть развязок. Губернатор также уточнил, что на дороге не будет шлагбаумов — это увеличит пропускную способность трассы. Проезд можно будет оплачивать транспондерами, которые используются на других платных трассах.

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Ранее на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области решили ввести зимний режим скорости. С 1 декабря максимальная разрешённая скорость трассы была снижена до 90 км/час. Это решение принято в связи с наступлением зимнего периода и необходимостью повышения безопасности дорожного движения в сложных погодных условиях.

Алена Пенчугина
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