В Подмосковье запустили движение по Мытищинской хорде
Губернатор Воробьёв: Мытищинская хорда на 20% разгрузит северный участок МКАД
Мытищинская хорда. Обложка © Telegram / «Воробьёв LIVE»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что во вторник, 17 декабря, было запущено движение по Мытищинской хорде. По его словам, дорога «Виноградово – Болтино – Тарасовка» на 20% разгрузит северный участок МКАД.
Маршрут Мытищинской хорды. Видео © Telegram / «Воробьёв LIVE»
«Нагрузка на Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе снизится на треть», — написал губернатор в телеграм-канале.
В сутки по северному дублёру МКАД будет проезжать примерно 30 тысяч автомобилей. Изменения коснутся 850 тысяч человек — жителей Мытищ, Долгопрудного, Пушкино, Королёва и других подмосковных городов.
Воробьёв рассказал, что за четыре года было построено 16 километров 4-х полосной дороги, 11 мостов и путепроводов, а также шесть развязок. Губернатор также уточнил, что на дороге не будет шлагбаумов — это увеличит пропускную способность трассы. Проезд можно будет оплачивать транспондерами, которые используются на других платных трассах.
Ранее на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области решили ввести зимний режим скорости. С 1 декабря максимальная разрешённая скорость трассы была снижена до 90 км/час. Это решение принято в связи с наступлением зимнего периода и необходимостью повышения безопасности дорожного движения в сложных погодных условиях.