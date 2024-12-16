«Автодор» призвал москвичей отложить поездки на авто из-за ухудшения погоды

«Автодор» рекомендовал москвичам по возможности отложить поездки на личном авто. Вечером в понедельник, 16 декабря, и до утра вторника, 17 декабря, в столице ожидается ухудшение погоды.

«Прогнозируются снег, метель и усиление ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении «Автодора».