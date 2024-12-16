«Автодор» призвал москвичей отложить поездки на авто из-за ухудшения погоды
«Автодор» рекомендовал москвичам по возможности отложить поездки на личном авто. Вечером в понедельник, 16 декабря, и до утра вторника, 17 декабря, в столице ожидается ухудшение погоды.
«Прогнозируются снег, метель и усиление ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении «Автодора».
Напомним, ранее москвичам пообещали снег и резкое потепление до 0 градусов из-за циклона. Сейчас столица, по словам синоптика, находится в зоне тёплого фронта скандинавского циклона. Поэтому жителей Москвы кроме потепления в прошедшие выходные ждал снег, а также повышение атмосферного давления.
Обложка ©
Life.ru