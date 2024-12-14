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Регион
14 декабря, 08:39

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала декабря

Снегопад в Москве. Фото © Life.ru

Снегопад в Москве. Фото © Life.ru

Субботняя ночь стала самой холодной с начала зимы в российской столице. Минимальная температура составляла минус 10,1 градуса. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Регион накрыли снеговые тучи тёплого атмосферного фронта, связанного с активным североатлантическим циклоном «Яра». В такой ситуации сегодня ожидается облачная погода, пройдёт снег, в ночь на воскресенье местами сильный», — рассказал синоптик.

Специалист предупредил, что из-за снегопадов видимость снизится до 1-2 км, а на дорогах сформируется снежный накат.

«Температура воздуха в столице -4…-6°, по области -3…-8°. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт. ст., что ниже нормы», — рассказал Леус.

Метеоролог добавил, что в воскресенье ожидается снег и -3…-5°С.

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Ранее синоптик Позднякова сообщила, что 14 и 15 декабря в Москве ожидается снег, сильные морозы и порывистый ветер. По её словам, в столицу придёт антициклон, из-за которого воздух станет сухим. Ожидается, что в ночь на воскресенье количество осадков увеличится.

Владимир Озеров
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