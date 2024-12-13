В Казани начнут использовать ИИ для борьбы с сосульками и снегом
Обучение ИИ для новой задачи уже началось. Обложка © freepik.com / wirestock
В Казани начинается внедрение инновационной системы, основанной на искусственном интеллекте (ИИ), для выявления снежных шапок и сосулек на крышах зданий. По словам главы центра трансформации города Дмитрия Кремлёва, пилотный проект стартует в 2025 году, сообщает ТАСС.
Система будет использовать мобильные камеры, установленные на 25 автобусах и 10 мусоровозах, чтобы собирать аналитические данные о скоплениях снега и льда. Эти устройства уже успешно применяются для контроля уборки дорог и тротуаров, помогая городским службам оперативно реагировать на проблемные участки.
Обучение ИИ для новой задачи уже началось. Специалисты надеются, что технология позволит значительно повысить безопасность на улицах города, предотвращая возможные инциденты, связанные с падением сосулек и снежных масс. Внедрение ИИ в городскую инфраструктуру Казани демонстрирует стремление к инновациям и улучшению качества жизни горожан.
Новая система станет частью комплексного подхода к управлению городским пространством, где технологии играют ключевую роль. Использование ИИ в таких проектах показывает, как современные разработки могут эффективно решать повседневные проблемы и повышать уровень безопасности в мегаполисах.
По данным на 2018 год, в России каждый год от падения сосулек гибнет в среднем 100 человек.
Ранее сообщалось, что в Петербурге разработали инновационное устройство для предотвращения образования наледи на крышах многоквартирных домов. А инженеры из Челябинска придумали, как избавить мир от падающих с крыш сосулек. Они изобрели кабель, который будет топить лёд. Также коммунальные службы хотят обязать очищать балконы от снега и наледи. С таким предложением выступила первый зампред Комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова.