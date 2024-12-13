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13 декабря, 13:08

В Казани начнут использовать ИИ для борьбы с сосульками и снегом

Обучение ИИ для новой задачи уже началось. Обложка © freepik.com / wirestock

Обучение ИИ для новой задачи уже началось. Обложка © freepik.com / wirestock

В Казани начинается внедрение инновационной системы, основанной на искусственном интеллекте (ИИ), для выявления снежных шапок и сосулек на крышах зданий. По словам главы центра трансформации города Дмитрия Кремлёва, пилотный проект стартует в 2025 году, сообщает ТАСС.

Система будет использовать мобильные камеры, установленные на 25 автобусах и 10 мусоровозах, чтобы собирать аналитические данные о скоплениях снега и льда. Эти устройства уже успешно применяются для контроля уборки дорог и тротуаров, помогая городским службам оперативно реагировать на проблемные участки.

Обучение ИИ для новой задачи уже началось. Специалисты надеются, что технология позволит значительно повысить безопасность на улицах города, предотвращая возможные инциденты, связанные с падением сосулек и снежных масс. Внедрение ИИ в городскую инфраструктуру Казани демонстрирует стремление к инновациям и улучшению качества жизни горожан.

Новая система станет частью комплексного подхода к управлению городским пространством, где технологии играют ключевую роль. Использование ИИ в таких проектах показывает, как современные разработки могут эффективно решать повседневные проблемы и повышать уровень безопасности в мегаполисах.

По данным на 2018 год, в России каждый год от падения сосулек гибнет в среднем 100 человек.

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Ранее сообщалось, что в Петербурге разработали инновационное устройство для предотвращения образования наледи на крышах многоквартирных домов. А инженеры из Челябинска придумали, как избавить мир от падающих с крыш сосулек. Они изобрели кабель, который будет топить лёд. Также коммунальные службы хотят обязать очищать балконы от снега и наледи. С таким предложением выступила первый зампред Комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова.

Валентина Раппопорт
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