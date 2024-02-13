Как получить компенсацию, если рухнувшая рядом сосулька напугала до ужаса: Советы юриста

Если рухнувшая с крыши многоэтажки гигантская сосулька упала рядом и напугала до ужаса, пешеход имеет право потребовать от управляющей компании компенсации морального вреда. Об этом заявила бизнес-юрист Анастасия Подгрудкова.

По словам эксперта, начать следует с простой жалобы на имя директора управляющей компании. Параллельно стоит найти доказательства получения в результате инцидента психической травмы. С этим аргументом можно смело направляться в суд, если УК не захочет решать вопрос мирно.

"В случае если в результате схода снега никто не пострадал и отсутствуют доказательства того, что моральные страдания причинены именно падением снега в данный конкретный промежуток времени, то взыскать моральный вред будет крайне сложно", — рассказала юрист порталу "Страсти".