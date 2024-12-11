В Петербурге создали устройство, защищающее крыши от сосулек и снега

В Петербурге разработали инновационное устройство для предотвращения образования наледи на крышах многоквартирных домов. Созданное в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП), оно обещает повысить безопасность пешеходов и защитить здания от повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Каждый год в Петербурге около 150 человек получают травмы от падения льда и снега с крыш. Это не только угрожает жизни горожан, но и наносит ущерб строительным конструкциям. Магистрант ГУАП Даниэле Казадио, вдохновлённый личным опытом, разработал устройство, которое решает эту проблему. «Однажды сосулька пролетела в метре от моего родственника. После этого я решил, что подобное не должно повторяться», — рассказал Казадио.

Устройство состоит из циркуляционного насоса и системы нагревательных пластиковых труб. Оно устанавливается вдоль ливнестоков, приёмных воронок и желобов. Тёплый воздух, собираемый в вентиляционных шахтах домов, направляется по трубам под карнизами, что предотвращает образование льда на краях крыш. Это позволяет растапливать снег плавно, без резких перепадов температуры, что характерно для существующих энергонагревателей.

«Даниэле предлагает использовать тепло из вентиляции, уже нагретое поступающей жильцам энергией. Это позволяет обогревать карнизы естественным образом и предотвращает образование сосулек», — отметил доцент кафедры инноватики и интегрированных систем качества Александр Чабаненко. Устройство подходит для большинства домов с верхней вентиляцией, что делает его универсальным решением для городской инфраструктуры.

Разработка не только повышает безопасность, но и продлевает срок службы строительных конструкций, снижая эксплуатационные затраты. Это особенно важно для исторических зданий Петербурга, где наледь может привести к серьёзным повреждениям фасадов. Устройство из Северной столицы — это шаг к более безопасному и устойчивому городскому пространству.