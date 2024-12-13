Москвичам пообещали резкое похолодание на выходных

В Москве в выходные, 14 и 15 декабря, ожидаются снег, сильные морозы и порывистый ветер. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в интервью NEWS.ru.

Согласно прогнозу, уже в пятницу, 13 декабря, температура в столице опустится до минус 5–7 градусов. Похолодание будет сопровождаться резким усилением ветра, порывы которого могут достигать 12–14 метров в секунду.«Поэтому на улице будет казаться, что мороз ещё сильнее, чем на самом деле», — пояснила метеоролог. Влажность воздуха при этом останется высокой, что только усилит холод.

В субботу, 14 декабря, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. В этот день столица окажется под влиянием антициклона, из-за чего воздух станет сухим. Температура ночью составит минус 10–12 градусов, а днём — минус 5–7 градусов. Ожидается, что в ночь на воскресенье количество осадков увеличится. Синоптики прогнозируют, что снег станет более интенсивным — это создаст определённые трудности на дорогах.

Температура в субботу будет на 4 градуса ниже климатической нормы для середины декабря, что соответствует январским значениям. По прогнозу, в воскресенье, 15 декабря, в Москве ночью будет до минус 6–8 градусов, а в Московской области — до минус 10 градусов. Днём в столице ожидается минус 4–6 градусов, а по области — от минус 4 до минус 9 градусов.

Стоит отметить, что в эти выходные в Москве будет довольно холодно, и местами возможны снегопады. Это может стать причиной гололёда на дорогах. Тем, кто планирует проводить время на улице, стоит позаботиться о тёплой одежде, а водителям — об осторожности на трассах.