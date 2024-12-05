Минувшая осень в Москве вошла в тройку самых солнечных в XXI веке

Осень 2024 года стала одной из самых солнечных за последние сто лет в Москве. Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила об этом в своём телеграм-канале.

По информации Московской обсерватории МГУ, в ноябре солнце светило всего 14 часов, что значительно ниже нормы. Однако благодаря необычайно тёплому сентябрю, общая солнечная активность осенью оказалась на высоком уровне. «Сентябрь 2024 года был исключительно солнечным, что существенно повлияло на общие показатели солнечного света осенью. Несмотря на пасмурные ноябрьские дни, эта осень стала третьей самой солнечной в XXI веке», — отметила Позднякова.

За весь осенний период 2024 года в Москве было зафиксировано 351 час солнечного света, что на 137% больше нормы. Это подтверждает, что предыдущие три месяца в столице были не только тёплыми, но и яркими. В то время как во многих регионах России осень выдалась дождливой и холодной, в Москве количество солнечных дней оказалось значительно выше среднего. Это стало настоящим чудом, ведь осень в городе часто бывает облачной и дождливой.

Несмотря на высокий уровень солнечного света, температура не была аномально высокой. Средние показатели за сезон оставались в пределах нормы, а в некоторых днях опускались до обычных для октября и ноября значений.

Что касается прогноза на зиму, метеорологи уже начали делать первые оценки. Татьяна Позднякова напомнила о рекорде декабря 2002 года, когда в Москве было зафиксировано всего 51 час солнечного света. Этот показатель был установлен, когда температура воздуха держалась на 8 градусов ниже нормы.

Зима 2024-2025 годов, по прогнозам метеорологов, будет с переменной погодой. В Москве можно ожидать как снежные дни, так и солнечные периоды, которые будут чередоваться с облачностью. Хотя зимнее солнце в столице редко появляется, оно всё-таки бывает. В последние годы, несмотря на изменения климата, московский регион остаётся интересным для учёных, которые изучают, как урбанизация и потепление влияют на местную погоду.