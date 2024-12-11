«Холод может стать триггером»: Врач рассказала о причинах развития бронхиальной астмы

11 декабря отмечается Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой, и в этот день важно обратить внимание на факторы, способные вызвать обострение заболевания, особенно в холодный зимний период. О них Life.ru и рассказала доцент кафедры факультетской и поликлинической терапии Амурской государственной медицинской академии Минздрава России Екатерина Кулик.

Так, по словам специалиста, холодный воздух может стать триггером для обострения астмы, провоцируя спазмы дыхательных путей и затрудняя дыхание. Само по себе заболевание проявляется приступами удушья, в ходе которых человеку становится трудно сделать выдох. Дополнительные симптомы включают свистящие хрипы и сухой кашель. На развитие этого заболевания могут влиять несколько факторов, среди которых наследственность, а также специфический иммунный ответ на различные аллергены. Также Кулик отметила, что течение астмы зависит от климатических условий, в которых проживает человек.

«Самый лучший климат для пациента с бронхиальной астмой — это климат тёплый, не жаркий, а именно тёплый и увлажнённый. То есть у моря, но не в жаре — это был бы идеальный вариант. Резко континентальные перепады температуры, конечно, не полезны для пациента с бронхиальной астмой», — резюмировала специалист.