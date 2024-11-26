Россиянам назвали признаки здорового ожирения

В последние годы учёные и врачи всё чаще обсуждают феномен, известный как метаболически здоровое ожирение. Этот термин обозначает состояние, при котором у людей с тяжёлым морбидным ожирением (индекс массы тела в два раза выше нормы) не наблюдается отклонений в состоянии здоровья. Более того, такие люди могут быть защищены от сердечно-сосудистых осложнений даже лучше, чем те, у кого вес в норме.

Профессор Александр Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного образования Минздрава России, на Всероссийском экспертном форуме «Ожирение, метаболизм и продолжительность жизни» рассказал aif.ru о признаках и рисках метаболически здорового ожирения. Он отметил, что для оценки здоровья важны распределение жира в организме и соотношение жировой и мышечной ткани: «У людей с метаболически здоровым ожирением больше подкожного жира и меньше висцерального, а также низкие эктопические отложения жира в печени и мышцах».

Однако, как показали исследования, метаболически здоровое ожирение может быть временным. За 10 лет наблюдений половина из 916 пациентов с таким состоянием перешли в категорию метаболически нездоровых, что сопровождается системным хроническим воспалением и сосудистыми осложнениями.

Причины ожирения разнообразны: от плохой генетики и доступности еды до малоподвижного образа жизни. В России каждый четвёртый житель страдает ожирением, и это вторая неинфекционная эпидемия после сахарного диабета. Социальные факторы также играют роль: общение с друзьями с лишним весом увеличивает риск ожирения в 3–4 раза.

Особое внимание стоит уделять детям, ведь метаболическое здоровье закладывается ещё в утробе матери. Так, малыши, рождённые с избыточной или недостаточной массой тела, имеют повышенные риски столкнуться с ожирением. Это, в свою очередь, способствует развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, диабета второго типа и других серьёзных проблем.