Врач назвала страшные причины затяжного кашля, и простуда здесь — меньшее из зол

Кашель — это естественная реакция организма на пыль, микробы или мокроту. Он помогает очистить дыхательные пути и обычно не представляет серьёзной угрозы для человека. Однако если кашель не проходит в течение длительного времени, то это повод забить тревогу, заявила врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.

«У кашля есть разные характеристики. Одна из них — продолжительность. Если он длится меньше трёх недель, его называют острым, кашель, длящийся 3–8 недель, — подострый, а тот, который не проходит дольше восьми недель, считается хроническим или затяжным», — объяснила медик в разговоре с РИА «ФедералПресс».

По её словам, кашель может быть вызван инфекциями и другими заболеваниями, например бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) и раком лёгких. При этом кашель может быть не связан с проблемами дыхательных путей. Например, он появляется при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) вместе с изжогой. В некоторых случаях затяжной кашель говорит о постковидном синдроме и возникает из-за повреждения лёгких. Согласно статистике, некоторые люди продолжают кашлять даже спустя полгода после ковида.

Ещё одной причиной долгого кашля могут быть инфекции, вызванные микоплазмами или хламидиями. Они также сопровождаются усталостью, головной болью и низкой температурой. Чтобы выяснить точную причину кашля, необходимо пройти комплексное обследование, которое включает осмотр, анализ крови, ПЦР-тест, а также рентген грудной клетки, заключила доктор.